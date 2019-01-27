نصر الله يحذر نتنياهو ألا يخطئ التقدير لان محور المقاومة سيتعاطى مع اعتداءاته على سوريا بشكل مختلف/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 04:03
والفضل ما شهدت به الاعداء.. الاعلام الاسرائيلي يسارع بالتعقيب على مقابلة نصر الله

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني