“المكافحة” تضبط 82 متورطاً في قضايا مخدرات واقتناء سلاح غير مرخص

ألقى العاملون في إدارة مكافحة المخدرات القبض على 82 شخصا من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة في مناطق مختلفة من المملكة، وضبطوا بحوزتهم كميات من تلك المواد والأسلحة النارية.

وحول التفاصيل، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات قد باشروا خلال الأسبوع الماضي بتتبع معلومات حول عدد من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة في مناطق مختلفة من المملكة، حيث جرى بعدها مداهمة أماكن تواجد عدد منهم وتنفيذ حملات أمنية للحد من نشاطاتهم الجرمية.

وأضاف الناطق الاعلامي بأن المقبوض عليهم من مروجين ومتعاطين قد توزعوا على مناطق مختلفة من المملكة، بدءاً من العاصمة والتي ضبط فيها 16 شخصاً وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة اضافة لسلاحين ناريين تم ضبطهما خلال مداهمة احد المنازل في منطقة المستندة جنوب العاصمة، ومسدس محشو بالذخيرة ضبط بحوزة احد المروجين في منطقة حي نزال.

وضمن حملة أمنية في منطقتي الغويرية والضليل في محافظة الزرقاء تم ضبط 16 شخصا آخرين، منهم اثنان من جنسية شرق آسيوية بعد متابعتهم ومداهمة اماكن تواجدهم باسناد من مديرية الشرطة هناك وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، وبندقية صيد ضبطت داخل منزل أحدهم.

كما والقي القبض على 11 شخصا في محافظة اربد احدهم مسجل بحقه 4 طلبات، و10 آخرين القي القبض عليهم ضمن حملة أمنية في الأغوار وضبطت بحوزتهم جميعاً كميات متفرقة من المواد المخدرة ، في حين القي القبض على 9 في محافظة المفرق و8 في البادية الوسطى و12 شخصاً القي القبض عليهم ضمن محافظات أخرى.

وفي سياق متصل نفذت كوادر ادارة مكافحة المخدرات في منطقة الكفرين في الشونة الجنوبية مداهمتين لمزرعتين اشتبه بقيام اصحابها باستخدامهما في زراعة اشتال نبات الماريجوانا المخدرة، حيث ضبط في الأولى كميات من مادة الحشيش واشتال الماريغوانا المخدرة وسلاح ناري ومجموعة من المخازن، في حين ضبط في الثانية كميات مزروعة من اشتال الماريغوانا المخدرة، وما زال البحث جاريا عن المتورطين.