أحمد السقا يحتل مرتبة الأعلى أجراً في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل

تمكن الممثل المصري أحمد السقا من أن يصبح الممثل الأعلى أجراً في موسم دراما رمضان 2019 للمرة الأولى في تاريخه، على الرغم من البروتوكول الأخير بتقليص أجور الفنانين وتكلفة الأعمال الدرامية والمسلسلات في مصر.

وسيحصل “السقا”، بحسب مصادر مقربة من أسرة عمل مسلسله الجديد، على أجر مقداره 36 مليون جنيها مصريا (2 مليون دولار) عن مسلسله القادم “ولد الغلابة”؛ والمنتظر عرضه في رمضان المقبل على شاشة “MBC”.

ومما ساعد “السقا” ليصبح الممثل الأعلى أجرا في رمضان المقبل، هو البروتوكول الموقع مؤخرا بين القنوات الفضائية والذي يلزم القنوات كافة بعدم شراء أي مسلسل درامي تتعدى قيمته 70 مليون جنيه كحد أقصى، وألا يتعدى إجمالي قيمة المحتوى المشترى خلال شهر رمضان (مسلسلات وبرامج وغيرها) مبلغ 230 مليون جنيه بحد أقصى، سواء كانت المسلسلات والبرامج مشتراة أو منتجة داخليا.

ودفع البروتوكول بالعديد من المنتجين إلى تخفيض الميزانيات الخاصة بأعمالهم التليفزيونية، وبالتالي إلى تخفيض الأجور الخاصة بأبطال أعمالهم، لكن اللافت هو أن “السقا” كان قد تعاقد على مسلسله الجديد قبل صدور قانون إلزام شركات الإنتاج بتخفيض أجور الفنانين بـ 3 أشهر، وهو ما يجعل عقده ساريا ولا يجوز التعديل فيه.

يذكر أن الممثل المخضرم “عادل إمام” يعد الفنان الأعلى أجرا في رمضان الماضي 2018، بحسب تأكيدات شركة “ماغنوم” المنتجة لمسلسله الأخير “عوالم خفية”، وذلك على الرغم من تأكيدات “محمد رمضان” بأنه قد حصل على أجر أعلى من “الزعيم”، عن مسلسله الأخير “نسر الصعيد” والذي عرض خلال الشهر ذاته.

وسيحمل مسلسل “السقا” الجديد عنوان “ولد الغلابة”، ويشارك في بطولته “مي عمر”، و”إنجي المقدم”، و”إدوارد”، و”محمد ممدوح”، و”كريم عفيفي”، وهو من تأليف “أيمن سلامة”، وإخراج “محمد سامي”.

يشار إلى أن آخر أعمال “أحمد السقا” كان مسلسل”الحصان الأسود” الذي عرض في شهر رمضان قبل الماضي، وهو من تأليف “محمد سليمان عبدالمالك” وإخراج “أحمد خالد موسى”؛ وشارك في بطولته “ياسمين صبري”، وشيري عادل”، “محمد فراج”، “أحمد بدير”، “صبري فواز” وآخرون.