يسرا تعود الى الغناء والتمثيل بعد انقطاع لعدة اعوام

تضع الممثلة المصرية يسرا حالياً اللمسات الأولية على مشروع غنائي جديد، حيث ستقدّم أغنية من كلمات الشاعر الغنائي المصري أمير طعيمة.

هذه الأغنية يسرا التي سيبدأ تسجيلها خلال يومين، تعيد يسرا إلى الساحة الغنائية بعد غياب سنتين عن الغناء، حيث كانت قدّمت أغنية “3 دقات” مع الفنان المصري “أبو”، والتي حقّقت نجاحاً كاسحاً ونسب مشاهدة قياسية.

يُذكر أن يسرا قررت العودة الى السينما، بعد غياب 7 سنوات منذ تقديمها فيلم “جيم أوفر” مع الممثلة المصرية مي عز الدين عام 2011، حيث تعمل على إختيار فكرة مناسبة والتحضير لها وتصويرها هذا العام، خصوصا أنها تغيب عن الدراما في شهر رمضان المقبل.