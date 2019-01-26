لانهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية.. روسيا تنظم حواراً شاملاً بين الفصائل الفلسطينية منتصف الشهر المقبل
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جرينتش+2 04:07
وزارة المالية تدعو المكلفين للاستفادة من قرار إعفاءات الغرامات قبل الخميس

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