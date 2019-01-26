استشهاد شاب برصاص شرطة الاحتلال في القدس بحجة محاولة سرقة سيارة

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم السبت، برصاص قوات شرطة الاحتلال الاسرائيلي في القدس المحتلة، بزعم محاولته سرقة سيارة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ الشاب رياض محمد حماد شماسنة من بلدة قطنة شمال غرب القدس استشهد، داخل مدينة القدس، بعد أن قامت شرطة الإحتلال بإطلاق النار عليه.

وذكرت شرطة الاحتلال بان الشاب (الشهيد) من سكان الضفة الغربية، “ولا يحمل تصريح دخول لإسرائيل”، دون ذكر تفاصيل اوفى عن الحادث…

وادعى موقع صحيفة “يديعوت احرنوت” العبرية، بان “الشاب الفلسطيني سرق سيارة وعرض حياة المارة على الطريق للخطر، ولذلك تم اطلاق النار عليه وقتل”، فيما تحقق الشرطة بتفاصيل الحادث.