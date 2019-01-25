لانه يحتضنها بدفء ويعانقها بحرارة.. سيدة تتزوج من لحافها /فيديو

من المعروف لدى أغلب الناس أنه لا شيء يضاهي راحة الذهاب إلى النوم بعد يوم طويل من الإجهاد والتعب، لا سيما إذا كانت الأجواء شتوية والأغطية دافئة ومريحة، لكن تلك الراحة والمشاعر تطورت مع السيدة “باسكال سيليك”، التي وقعت في غرام “لحافها” الذي تتغطى به كل ليلة، فقررت الزواج منه.

وتقول “باسكال” صاحبة الـ49 عاما، لموقع “بريتى 52” الإنجليزي، إنها لم تجد حنانا مثلما وجدته في “لحافها”، خاصة في مثل هذا الطقس البارد.

ووصفت السيدة الأربعينية علاقتها باللحاف بأنها “أطول وأقوى العلاقات الحميمية الموثوقة التي حظت بها، لأن اللحاف يمنحها الحضن الدافئ والعناق الكبير”.

وتضيف “باسكال”: “أحب لحافى كثيرا، وأود أن أدعو الناس لمشاهدتي مع رفيقي الأكثر راحة وثباتا في حياتى”.

كما قررت الأربعينية أيضا تنظيم حفل زفاف لها مع اللحاف في 10 فبراير/شباط المقبل في إحدى حدائق بريطانيا، ووضعت قواعد في اختيار ملابس الحضور وهي أن تكون إما عباءات نوم، أو بيجامات، أو ملابس داخلية، كما قررت أن تقضى شهر عسل شامل لمدة أسبوعين مع لحافها بعد حفل الزفاف.