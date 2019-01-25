بعدما اختلفت معايير الجمال.. داليا البحيري تعلن انها ضد لقب «ملكة جمال»

كشفت الفنانة المصرية داليا البحيري عن رأيها في مسابقات ملكات الجمال في الوقت الحالي خاصة إنها كانت ملكة جمال مصر سابقاً، فقالت: «أنا ضد لقب»ملكة جمال«ومن يتم اختيارهم في مسابقات الجميلات يمثلوا البنات في بلدهم مش هما الأجمل، فلا يوجد ست مش جميلة».

وتابعت: «معايير الجمال الآن مختلفة والجميع أصبح مهتم بالجمال».

وتابعت في لقائها مع صبري زكي، على راديو إينرجي، تردد 92.1 ببرنامج «قول ياكبير»: «بدأت حياتي كمرشدة سياحية الإعلامية، ولكن سناء منصور قابلتني بالصدفة في حفل في أوبرا عايدة في الأقصر وعرضت عليا العمل كمذيعة ومنها كانت بداية دخولي مجال تقديم البرامج المختلفة».

وعن بداية دخول مجال التمثيل، قالت: «لم يكن التمثيل في مخططاتي، ودخلت مجال التمثيل بالصدفة حين كنت أجرى لقاء مع المخرج رأفت الميهي فعرض عليا التمثيل وقالي «تعالي بكرة التصوير» وكان دوري في فيلم «علشان ربنا يحبك” فهو له الفضل الكبير في تعليمي العديد من الأمور في هذا المجال».

وأعربت داليا البحيري عن حبها للأدوار الصعيدية بعد تجربة مسلسل «القاصرات»، الذي حقق نجاح كبير، مشيرة إلى رغبتها في تكرار التجربة مرة آخرى.