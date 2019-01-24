لأول مرة.. ظهور علني لزوجة ابن سلمان في مهرجان ثقافي

ظهرت أمام الجمهور لأول مرة الأميرة سارة بنت مشهور، حرم ولي العهد، محمد بن سلمان، أثناء حضورها فعاليات “المشراق 2” الذي ترعاه بنفسها في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض.

وتناقلت الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي خبر ظهور الأميرة علنا.

وتضمنت الفعالية التي بدأت امس الاول الثلاثاء وتستمر لهذا اليوم الخميس، العديد من الأنشطة الاجتماعية، الثقافية والفنية التي تهدف إلى إحيـاء التـراث السعـودي بطريقـة معاصرة.

ولم تظهر صور الأميرة سارة في أي فعالية من قبل، حيث يمنع التصوير عادة في الفعاليات التي تحضرها أو ترعاها، وقبل أشهر انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور زفاف الأمير محمد بن سلمان في العام 2008 بحضور والده العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لكن لم تظهر الأميرة السعودية أبدا في تلك الصور.