حفاظاً على التنسيق الامني.. إسرائيل تطالب واشنطن الاستمرار في تقديم المساعدات المالية لاجهزة امن السلطة "العباسية"
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جرينتش+2 03:46
خوفاً من تصعيد المقاومة.. إسرائيل تتراجع وتوافق على دخول أموال قطرية لغزة

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