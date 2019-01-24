خوفاً من تصعيد المقاومة.. إسرائيل تتراجع وتوافق على دخول أموال قطرية لغزة

وافق المجلس الوزاري والأمني المصغر للاحتلال الإسرائيلي “الكابينت” على تحويل أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاءت موافقة المجلس أمس الأربعاء، بعد تجميد نقلها في وقت سابق من اليوم ذاته، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” على موقعها الإلكتروني، إن الأجهزة الأمنية كافة تؤيد قرار “الكابينت”.

وقرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو،امس الاول الثلاثاء، وقف نقل هذه الأموال، بسبب التصعيد على الحدود بين قطاع غزة و”إسرائيل”.

وسبق أن منعت “إسرائيل” دخول المنحة القطرية لموظفي الخدمة المدنية بغزة، في وقت سابق من الشهر الحالي أيضاً، بسبب الاشتباكات على الحدود، قبل أن يُرفع المنع، الأحد الماضي.

وفي نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، سمحت “إسرائيل” ببدء ضخ أموال على دفعات، بقيمة 90 مليون دولار على مدار 6 أشهر.

ويشهد القطاع أزمة إنسانية كبيرة، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ 12 عاماً، والذي تسبّب في رفع معدّل البطالة بين الخريجين، وزيادة معدّل الفقر، وعدم حصول الموظفين على رواتبهم كاملةً، بسبب الانقسام السياسي.