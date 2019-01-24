بدعوة من نقابة المحامين .. وصول وفد من نقابة المحامين السوريين للأردن

وصل عبر مركز حدود جابر عصر اليوم الخميس، وفد من نقابة المحامين السوريين برئاسة النقيب وعضو مجلس الشورى نزار سكيف في زيارة للمملكة تستمر ثلاثة ايام ، تلبية لدعوة من نقابة المحامين الاردنيين.

وكان في استقبال الوفد نقيب المحامين مازن رشيدات واعضاء مجلس النقابة، حيث ان زيارة الوفد تأتي ردا للزيارة التي قام بها وفد النقابة الى دمشق مؤخرا بالتزامن مع افتتاح معبر نصيب الحدودي.

مشاركة 0 مشاركة 0 مشاركة 0