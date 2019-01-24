الجيش الفنزويلي يدعم شرعية مادورو ويرفض اي رئيس مفروض من الخارج وبطريقة غير قانونية

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، موقف الجيش من تحركات المعارضة، رافضا الاعتراف بخوان غوايدو رئيسا لفنزويلا.

وقال بادرينو عبر حسابه بموقع “تويتر”، أمس الأربعاء، أن “جنود الوطن لا يقبلون برئيس مفروض في ظل مصالح غامضة أو أعلن نفسه رئيسا بطريقة غير قانونية”.

وأكد أن القوات المسلحة الفنزويلية “تدافع عن دستورنا وتضمن السيادة الوطنية”.

في نفس السيلق، دخلت سيارات الجيش المدرعة، اليوم الخميس، منطقة شاكو بمدينة كاراكاس بفنزويلا، حيث تتصدى للمتظاهرين ضد نظام الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.

ووفقا لبوابة فنزويلا للأخبار، فففي بلدية شاكو، نصب اليوم رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، نفسه القائم بأعمال ريس فنزويلا. حيث تم الاعتراف به من قبل الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين وباراغواي والعديد من البلدان الأخرى.

ومن جانبه اعلن وزير الخارجية الكوبي، برونو إدواردو رودريغيس، اليوم الخميس، أن بلاده تؤيد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تأييدا كاملا.

وكتب الوزير الكوبي في تغريدة على موقع “تويتر”: “الدعم القوي والتضامن من قبل كوبا للرئيس الدستوري، نيكولاس مادورو على خلفية محاولة الانقلاب. وسوف تنتصر الإرادة السيادية لشعب فنزويلا على التدخل الإمبريالي. وسيحاسب التاريخ أولئك الذين يشجعون على الانقلاب غير القانوني ويعترفون به”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس الأربعاء، اعترافه برئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، الذي ينتمي إلى معسكر المعارضة، رئيسا انتقاليا لفنزويلا.

وفي بيان نشره البيت الأبيض امس الأربعاء، قال ترامب، إن بلاده ستستخدم كامل قوتها الاقتصادية والدبلوماسية للضغط من أجل استعادة الديمقراطية في فنزويلا، داعيا الدول الغربية إلى الاعتراف ببغوايدو رئيسا بالوكالة للبلاد.

وأضاف ترامب في البيان “مستمرون في تحميل نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي المسؤولية المباشرة عن أي تهديد محتمل يضر بسلامة الشعب الفنزيويلي”.