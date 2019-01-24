أرملة القذافي واولاده يحصلون اخيراً على هويات وارقام وطنية ليبية

حصلت أسرة الزعيم الليبي الراحل “معمر القذافي”، على هويات وطنية، بعد 8 سنوات من المتاعب في استخراج وثائقهم الثبوتية.

وقال رئيس مصلحة الأحوال المدنية الليبية “محمد بالتمر”، إنه تم إصدار أرقاما وطنية لـ”صفية فركاش”، أرملة “القذافي”، وأبنائهما.

وفي تغريدة له عبر “تويتر”، أكد المسؤول الليبي أن “رئاسة المصلحة تجدد ابتعادها عن أي تجاذبات سياسية في ليبيا وأن أولويتها هي خدمة المواطن الليبي داخل البلاد وخارجها”.

ولم تصدر عن أسرة “القذافي” أي تعليق عما ذكره المسؤول الليبي.

وويواجه أفراد أسرة “القذافي”، منذ عام 2011، صعوبة في استخراج الوثائق للمعاملات الرسمية، بسبب تعرض معظمهم لملاحقة قانونية من طرف السلطات الليبية.

ويعد الرقم الوطني في ليبيا، مرجعا فريدا غير متكرر، يصرف لكل مواطن، ويستخدم للوصول إلى بياناته الأساسية بقاعدة البيانات الوطنية.

وفي أبريل/نيسان 2018، نفت مصلحة الأحوال المدنية ما قالت إنها “مزاعم تداولتها بعض وسائل الإعلام برفض منح أسرة القذافي الأرقام الوطنية الخاصة بأفرادها”.

وقالت المصلحة في بيان وقتها، إنها “ملتزمة بتنفيذ الإجراءات الخاصة بصرف الأرقام الوطنية لأفراد أسرة القذافي”.

وتعيش “صفية”، وعدد من أبنائها في سلطنة عمان، بعد منحهم حق “اللجوء الإنساني”.