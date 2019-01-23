الأوقاف تعلن بدء التسجيل الأولي للراغبين باداء فريضة الحج/ رابط

قالت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية / دائرة الحج والعمرة ان التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لهذا الموسم 1440هـ من المواطنين الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة سيبدا في الثالث من شباط المقبل على الموقع الالكتروني الخاص بالتسجيل للحج ويستمر حتى 17 من ذات الشهر .

ويبدأ التسجيل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء على الموقع الإلكتروني..

https://hajj.gov.jo

واضافت الوزارة في بيان ان على الراغبين بالتسجيل مراجعة احد فروع البنك الإسلامي الأردني للحصول على فيشة التسجيل الأولي للأصيل مقابل مبلغ 200 دينار مستردة بعد انتهاء التسجيل ويعفى من الدفع محرم وزوج ومرافق الاصيل.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 065621188، 0795900036، 0797166999-