اغنية “تعال أشبعك حبك” بين الثلاثي العراقي والمطرب ماجد المهندس / فيديو

تعد الأغنية العراقية “تعال أشبعك حبك” من أكثر الأعمال الخليجية تداولاً وانتشاراً في العام الماضي 2018 على الرغم من بساطة تصوير العمل، الذي تم عرضه بطريقة الفيديو كليب، وبساطة الكلمات والألحان أيضاً.

الثلاثي العراقي، الذي قدَّم الأغنية، لم يكن يتوقَّع أن تحقق هذا النجاح الكبير، والأرقام القياسية في نسبة المشاهدة في قنوات “يوتيوب”، ويبدو أن اعتماد اللون السريع فيها، أسهم في انتشارها على مستوى الوطن العربي كاملاً.

وحقيقةً، أبدع محمود التركي، وعلي جاسم، ومصطفى العبدالله في الـ “تريو” الغنائي، ليكسروا حاجز الـ 200 مليون مشاهدة في يوتيوب في ستة أشهر فقط، كما تصدرت الأغنية الشاشات الفضائية وأثير الإذاعات العربية.

وقد امتد نجاح هذه الأغنية إلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حتى تحوَّلت إلى نوعٍ خاص من التحدي، إذ ظهر عدد كبير من المشاهير والفنانين في مقاطع فيديو عبر تطبيق سناب شات، يؤدون الأغنية، ويرقصون بانسجام على ألحانها، ما جعل “تعال أشبعك حبك” يتصدر قائمة الأعمال الفنية في 2018.

وحول سر نجاح الأغنية، كشف الثلاثي العراقي في لقاءٍ خاص عبر برنامج “تريندينغ” على قناة mbc””، أنه يكمن في بساطة الكلمات والألحان والتصوير “وهو ما اعتمدناه للوصول إلى أكبر شريحةٍ من عشاق الفن في الوطن العربي”.

ولم يكتفِ الثلاثي العراقي بذلك، بل كشفوا أيضاً عن رغبتهم في تحدي الفنان المحبوب ماجد المهندس بأداء مقطع من الأغنية، وفعلاً لم تمضِ ساعاتٌ حتى جاء الرد من المهندس، إذ ظهر في مقطع فيديو سريع، يبارك فيه للثلاثي بالنجاح الكبير الذي حققته الأغنية، ويشير إلى افتخاره بما حققوه لوطنهم العراق، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في مقبل الأعمال.

وتغنَّى المهندس في الفيديو بمقطعٍ من الأغنية في دلالةٍ على قبوله التحدي الفني.

فهل كسب ماجد المهندس التحدي، وتفوَّق على الثلاثي في أداء “تعال أشبعك حبك”؟