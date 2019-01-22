كلٌ لاسبابه.. ملايين الشرفاء العرب وبعدهم الاعداء والعملاء يترقبون اطلالة نصر الله عبر قناة الميادين السبت المقبل
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في خطوة اولى.. تعيين دبلوماسي برتبة مستشار كقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية بدمشق

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