 شركة البوتاس العربية تحقق رقم انتاج قياسياً عام 2018



الاغوار الجنوبية

اقامت شركة البوتاس العربية برعاية رئيس مجلس الادارة جمال الصرايرة وحضور اعضاء مجلس الادارة والرئيس التنفيذي ونوابه والمدراء وجمـــع من الضيوف احتفالا كبيرا في موقف مصنع الشركة بمناسبة تحقيق رقم انتاج قياسي عام 2018 وهو 2.436 مليون طن مع تحسن ملحوظ في معدل نســـبة الحوادث الى 0.29 .

وبهذه المناسبة اهدى رئيس مجلس الادارة جمال الصرايره هذا الانجاز الى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه .

وقال في كلمته اننا سنبقى الجند الاوفياء لخدمة هذا الوطن العزيز مشيدا بجهود الذين تحقق على ايدهم هذا الانجاز , ومقدما الشكر والعرفان لاعضاء مجلس الادارة الذي قدموا الدعم المتواصل لتبقى مسيرة الانتاج في ازدياد.

وحث رئيس مجلس الادارة كافة العاملين في الشركة على الاستمرار في البذل والعطاء لتبقى شركة البوتاس كبيرة وقوية, مؤكدا على الالتزام بالسلامة العامة التي هي من اولويات الادارة التي تحرص على استمرارها .

كما اشاد بالرئيس التنفيذي برنت هايمن الذي اسهم في تطور الادارة وتمنى له التوفيق والنجاح بعد مغادرته موقعه في الشركة .

واشاد المهندس عبدالفتاح العمرو مدير تنفيذي الانتاج الذي قدم الاحتفال ، بكافة الجهود التي بذلت لتحقيق هذا الانجاز الكبير ، بفضل الادارة والعاملين ، والشريك الاستراتيجي الذي اسهم في تطوير عناصر الانتاج الذي من شأنه رفع سوية العمل .

نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المهندس محمد ابو غياب ، تحدث عن الجهود المميزة والخبيرة التي بذلت من كوادر الشركة ، والتي بفضلها تم تحقيق هذا الانجاز ، وقدم الشكر لرئيس مجلس الادارة وللرئيس التنفيذي على دعمهم المتواصل للوصول الى هذه الانجازات المميزة .

الرئيس التنفيذي السيد برنت هايمن اشاد بجهود الجميع شاكرا لهم على جهودهم التي بذلوها في تحقيق هذه الانجازات ، وشدد على الاستمرار في هذا التميز والعطاء وخاصة انه مغادر شركة البوتاس لظروف عائلية ، كما قدم الشكر والتقدير الى رئيس مجلس الادارة على الدعم الذي قدمه خلال الخمس سنوات التي خدمها في شركة البوتاس بمعيتة.

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