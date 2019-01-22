الرئيس الإسرائيلي يحيي “في الباقورة” ذكرى مقتل٧ فتيات على يد الدقامسة

أقامت إسرائيل امس الإثنين، مراسم إحياء الذكرى الـ 22 للفتيات الإسرائيليات السبع، اللاتي قُتلن على يد الجندي الأردني أحمد دقامسة، وذلك في أراضي الباقورة شمال إسرائيل حيث قُتلن.

وتمت محاكمة الدقامسة بالسجن المؤبد، رغم الرفض الشعبي لذلك. وعادت السلطات الأردنية وأفرجت عنه بعد قضائه محكوميته، في شهر آذار / مارس من العام 2017.

وقال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في المراسم، التي حضرها القنصل الأردني في إسرائيل رائد فاعور، إنه “لا عزاء لفتاة قُتلت بوحشية، على يد قاتل فخور بفعلته”.

وشدد ريفلين على أنه “بالرغم من الجريمة البشعة، فإن السلام بين إسرائيل والأردن لم ينكسر، عندما احتفلنا بمرور 25 عاما على إقامته”.

وأضاف الرئيس الإسرائيلي، أن “المملكة الأردنية الهاشمية، هي صديقة مخلصة لإسرائيل”.

وتابع ريفلين أن الأردن هي “دولة قوية، تجلب قوة الصبر والاعتدال، التي تنبُع من القوة العظمى”. متعهّدا بـ “الاستمرار سويا بالمكافحة المشتركة ضد الإرهاب، ضد ذات الجهات التي تقوّض الاستقرار في منطقتنا”.

والباقورة (شمال) والغمر (جنوب) هي أراضٍ مُختلف عليها بين الأردن وإسرائيل منذ عقود، لوقوعها على الحدود بين البلدين، حيث استأجرتها إسرائيل من الأردن، بموجب المُلحق الأول من اتفاقية السلام بينهما (وادي عربة)، لمدة 25 عاما قابلة للتمديد.

وانتهت الـ 25 عاما قبل أشهر، وأبلغ الأردن إسرائيل عدم رغبته بتمديد التأجير، مع تأكيدها على “الالتزام” باتفاقية السلام.