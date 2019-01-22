ادارة التنفيذ القضائي تقبض على 21 مطلوباً في مختلف مناطق المملكة

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن إدارة التنفيذ القضائي واصلت خلال الايام الماضية جهودها في متابعة الاشخاص المطلوبين بقضايا مالية وقضائية والفارين من وجه العدالة عبر شعبها وأقسامها المنتشرة في كافة محافظات المملكة حيث القي القبض على 21 مطلوبا منهم .

وأضاف الناطق الاعلامي أن من أبرز المقبوض عليهم مطلوب بحقه 3 طلبات بقضايا مالية تقدر بحوالي نصف مليون دينار، ألقي القبض عليه في منطقة طارق شمال العاصمة، وآخر ألقي القبض عليه في شمال المملكة في لواء الرمثا وبحقه 17 طلبا أمنيا كان متوارياً عن الأنظار منذ عام 2011.

كما ألقي القبض في مدينة إربد على مطلوب بحقه 16 طلبا قضائيا وماليا، وسيصار تحويل كافة المقبوض عليهم لمصادر طلباتهم.