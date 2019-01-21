مصدر عسكري يكشف عن معلومات خطيرة ساهمت في إفشال الهجوم الإسرائيلي على سوريا فجر اليوم / فيديو
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مصر تفتتح الأكاديمية الدولية لتدريب الأئمة والواعظات المصريين والاجانب

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