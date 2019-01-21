مصر تفتتح الأكاديمية الدولية لتدريب الأئمة والواعظات المصريين والاجانب

أكد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أن أكاديمية الدعاة والواعظات سوف تستقبل المتدربين من مصر، ومن دول العالم، معلنا تدشين عدد من الأقسام الحيوية في الأكاديمية.

وأشار مختار جمعة، خلال افتتاح أكاديمية الأوقاف العالمية لتدريب الدعاة والواعظات، إلى أن “الأكاديمية تمتد على مساحة 11 ألف متر مسطح، وتشمل مواقف للسيارات ومبيتا وكافة الخدمات في مدينة 6 أكتوبر”.

ولفت الوزير إلى أن “أكاديمية الأوقاف سوف تمنح زمالتها للمؤهلين، وتدرب الوافدين على مستويين أولى ومتقدم لتوفير فرص جيدة”.

وأعلن مختار جمعة، عن تدشين مركز خدمة السنة النبوية، واتحاد الأوقاف العربية بمقر الأكاديمية لبحث أسس استثمار الوقف.

وجاء الإعلان ضمن فعاليات وزارة الأوقاف خلال افتتاح الأكاديمية العالمية للدعاة والواعظات، في نسختها 29 من مؤتمرها الدولي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لها، برئاسة وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، وحضور 130 عالماً ومفتياً ووزيراً.