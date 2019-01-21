سفارة استراليا بعمان تحذر من المحتالين بخصوص الهجرة وتأشيرات السفر الى بلادها

حذرت السفارة الأسترالية في عمان المواطنين كافة، من الوقوع ضحية لـ”محتالين” يدعون انهم يستطعيون تأمين تأشيرات أسترالية ووثائق سفر الى الأشخاص الذين يريدون السفر الى أستراليا، مؤكدة أن ذلك محض كذب ويؤدي بالنهاية الى وقوع الضحية في ورطة لا تحمد عقاباها.

ونشرت السفارة بيانا على صفحتها على فيسبوك وضعت فيه أمثلة عن حالات الإحتيال مثل مواقع الكترونية تقدم وعود خاطئة للحصول على وظائف بأستراليا وتقديم وعود لتأمين التأشيرة بطرق غير اعتيادية.

وتطرقت السفارة الى سبل الاحتيال التي قد تحصل عبر البريد الكتروني او الهاتف او عن طريق الانترنت والتي يصعب في بعض الأحيان كشفها.

وعن الإجراءات التي يمكن للأفراد اتخاذها لحماية أنفسهم من الوقوع ضحية هذه الإحتيالات نصحت السفارة باجراء “بحث على الانترنت لمعرفة ما اذا كان أي شخص قد ابلغ عن مشاكل مع الأشخاص او الشركة التي تود التعامل معها.”

وشددت على “ضرورة عدم تصديق أي شخص يدعي أن علاقة مميزة تجمعه بالسفارة الاسترالية وأنه يستطيع ضمان حصولك على التأشيرة الاسترالية او ثيقة سفر”.

يذكر أن السلطات الأسترالية تطبق منذ أعوام طويلة خطة “حماية الحدود” التي يرأسها حاليا ضابط كبير سبق له وأن خدم في العراق، وتنص الخطة على مكافحة تهريب البشر الى الأراضي الأسترالية ورفض طالبي اللجوء الذين يأتون عبر التهريب واحتجازهم في جرز نائية وسط ظروف معيشية غاية في الصعوبة، وغالبا ما تحذر مواطني الدول كافة من الوقوع ضحية خداع المهربين.