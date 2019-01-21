بعد مقاومة شديدة.. القبض على مطلوب خطير ومسلح بالبادية الوسطى

ألقت قوة أمنية القبض على مطلوب خطير ومسلح بحقه 15 طلبا، بعد أن أبدى مقاومة شديدة حاول خلالها إطلاق النار باتجاه القوة وضبطت سلاحا ناريا بحوزته.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي، ان معلومات وردت حول مكان تواجد أحد المطلوبين من المصنفين بدرجة خطير ومسلح داخل أحد المنازل في منطقة الذهيبة الغربية في البادية الوسطى والمسجل بحقه 15 طلبا أمنيا على خلفية قضايا مخدرات وسرقات مختلفة والإيذاء والتهديد وغيرها.

وأضاف الناطق الإعلامي في بيان اليوم، أنه وبعد التأكد من تلك المعلومات وتحديد مكان تواجد ذلك المطلوب جرت مداهمته حيث أبدى مقاومة شديدة وحاول إطلاق النار باتجاه القوة الأمنية من سلاح ناري (مسدس) كان بحوزته حيث تمكنت القوة من إصابته في أسفل قدمه لتعطيله، وتمت السيطرة عليه وضبط السلاح الناري وأسعف للمستشفى لتلقي العلاج، وبوشرت التحقيقات .