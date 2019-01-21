الفنان السوري زهير عبد الكريم يعبر بدموعه عن حرقته وصدق وطنيته /فيديو

تناقل ناشطون تسجيلا مصورا يظهر الفنان السوري زهير عبد الكريم وهو يقرأ ما أسماه “البيان رقم واحد”، تضمن نقدا لاذعا لعدد من الفنانين دون أن يسميهم، ومشيدا ببطولات الجيش السوري.

وانتقد عبد الكريم تذمر عدد من الفنانين للوضع المعيشي السيء في سوريا في الوقت الحالي، وانقطاع الغاز والكهرباء، وتساءل “وين كنتوا بالتمان سنين الماضية”.

وأشار الممثل السوري إلى أن عددا من الفنانين خرجوا من سوريا وعملوا في عدد من المسلسلات وقبضوا مبالغ كبيرة، وقال: “ما كنتوا عمتقبضوا هيك لأنك الباتشينو، كنت عمتقبض هيك كرمال وقوفك ضد الوطن”.

كما أشاد عبد الكريم بالبطولات والتضحيات التي قدمها الجيش السوري خلال سنوات الحرب.

ونشر خلال الفترة الماضية عدد من الفنانين مناشدات للرئيس السوري بشار الأسد حول الأوضاع المعيشية السيئة، وانقطاع الغاز وارتفاع عدد ساعات تقنين الكهرباء وانخفاض المستوى المعيشي للمواطن.