الصين تؤكد على ضرورة صون واحترام سيادة سورية ووحدة أراضيها

جددت الصين اليوم موقفها الداعي إلى احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي اليوم تعليقا على العدوان الإسرائيلي فجر اليوم على الأراضي السورية.. لقد أكدت الصين دائما ضرورة احترام وحماية والدفاع عن سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، لافتة إلى أن التسوية السياسية للأزمة في سورية بلغت حاليا مرحلة مهمة وحاسمة.

واعتبرت أنه على الأطراف المعنية الامتناع عن أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد التوتر والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتشجيع التسوية السياسية للازمة في سورية.

وكان مصدر عسكري قال إنه في تمام الساعة ال/10ر1/ من فجر اليوم الاثنين قام العدو الإسرائيلي بضربة كثيفة أرضا وجوا وعبر موجات متتالية بالصواريخ الموجهة وعلى الفور تعاملت منظومات دفاعنا الجوى مع الموقف واعترضت الصواريخ المعادية ودمرت أغلبيتها قبل الوصول إلى أهدافها .