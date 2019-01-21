اعتقال مرتكب جريمة السطو على فرع بنك الاسكان في جبل المنارة

ألقى فريق تحقيقي خاص في الأمن الوقائي وبوقت قياسي القبض على شخص قام بسلب فرع بنك الاسكان في جبل المنارة أمس الأحد، وأعاد معظم المبلغ المسلوب.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي، إن العاملين في الأمن الوقائي تمكنوا من إلقاء القبض على شخص نفذ عملية سلب تحت تهديد السلاح في داخل فرع أحد البنوك في منطقة المنارة شرق العاصمة، وتمكنوا من إعادة معظم المبالغ المالية المسلوبة.

وأضاف السرطاوي أن بلاغاً ورد صباح يوم أمس لرقم الطوارئ الموحد 911 حول دخول شخص مجهول وملثم ومسلح إلى فرع أحد البنوك في منطقة جبل المنارة، وسلب مبلغ مالي تحت تهديد السلاح والفرار من المكان، حيث تولى فريق تحقيقي خاص من الأمن الوقائي متابعة التحقيق في القضية.

وأكد الناطق الإعلامي أن فريق التحقيق ومن خلال ما قام به من متابعة وجمع للمعلومات من مسرح الجريمة تمكن من تحديد هوية المشتبه به بارتكاب الجريمة حيث ألقي القبض عليه بعد تحديد مكانه، وبالتحقيق معه اعترف بالتخطيط وتنفيذ عملية السلب مستخدماً مسدس صوت وجرى ضبط معظم المبلغ المسروق ومسدس الصوت والقناع الذي كان يرتديه وما زال قيد التحقيق.