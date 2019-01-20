قرب تشكيل لجنة مشتركة بين نقابتي المقاولين في الاردن وسوريا

أكد عضو مجلس الشعب وعضو مؤتمر نقابة المقاولين في سورية محمد فرويل لصحيفة «الوطن» السورية الاعداد لتشكيل لجنة مشتركة بين نقابة المقاولين في سورية ونظيرتها الأردنية بهدف بحث سبل مساهمة المقاولين الأردنيين في مشاريع إعادة الإعمار، كاشفاً عن قرار بعقد اجتماع اتحاد المقاولين العرب في سورية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من نقابة المقاولين الأردنيين برئاسة نقيب المقاولين أحمد اليعقوب، إذ أكد فرويل أن الوفد أعرب عن اهتمامه بالاستثمار في سورية خلال مرحلة إعادة الإعمار، من خلال تأسيس الشركات المشتركة واستقدام رأس المال اللازم للعمل، وتوسيع التعاون مع نقابة المقاولين السوريين على الصعيد الفني والمالي.

وبحثت النقابتان آلية التعاون والمواد القانونية الواجب تعديلها من أجل تسهيل آلية العمل بين المقاولين الأردنيين والسوريين، إذ أكد معاون نقيب المقاولين في سورية محمد جاد الله لـ«الوطن» أن اللجنة المزمع تشكليها ستكون مهمتها الرئيسية إتاحة إطلاع كل نقابة على قوانين وأنظمة النقابة الأخرى للاستفادة من التجارب وتطوير الأنظمة، منوهاً بأن الأمر سوف يحسم في اجتماع مجلس النقابة في سورية.

هذا واجتمع وفد مقاولي الإنشاءات الأردني مع رئيس مجلس الشعب حمودة الصباغ بحضور نقيب وأعضاء مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات في سورية، حيث رحب بهم جميعاً مؤكداً أهمية هذه الزيارة في توطيد أواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين، لاسيما بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

بدوره شكر نقيب مقاولي الأردن أحمد اليعقوب حسن الاستقبال والضيافة مؤكداً أن الأردنيين ينظرون بعين الاهتمام للعمل في سورية بمختلف المشاريع وهذا واجب الأخ لأخيه والمساهمة جدياً بإعادة الإعمار.

واشار اليعقوب في تصريحات صحفية الى انفتاح الحكومة السورية على المقاولين والمستثمرين الأردنيين الراغبين بالمساهمة بإعادة الإعمار، وضرورة التعاون بين نقابة المقاولين السوريين والأردنيين في توطيد التعاون بين البلدين في موضوع إعادة الإعمار.

وبدوره أشار محمد رمضان نقيب المقاولين السوريين إلى ترتيب انعقاد مؤتمر الاتحاد العام للمقاولين العرب في دمشق، ما يعبر عن واقع عودة الحياة إلى كل مفاصل العمل بشكل طبيعي.