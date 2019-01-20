في عملية نوعية حاذقة.. إحباط تهريب 3 كغم كوكايين أخفيت بـ”نسيج الملابس”

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، “إن جهود العاملين في إدارة مكافحة المخدرات قد مكنتهم من متابعة وكشف قضية حاول مرتكبوها تهريب مواد مخدرة بطريقة يصعب كشفها، حيث عملوا على مدار أيام متواصلة على متابعة معلومات مفادها توقع وصول شخص من جنسية جنوب أمريكية إلى المملكة وبحوزته كمية من مادة الكوكايين المخدرة، لإعادة تهريبها مرة أخرى لدولة عربية أخرى، حيث تولى فريق تحقيقي خاص متابعة تلك المعلومات وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حولها للتأكد منها، وضبط ذلك الشخص وشركائه وما بحوزته من مواد مخدرة”.

وأضاف الناطق الإعلامي “أن فريق التحقيق ومن خلال ما قام به من جهود ومتابعته الحثيثة للمعلومات المرتبطة بالقضية تمكن من تحديد هوية ذلك المشتبه به وموعد وصوله للمملكة، حيث تم وفور وصوله أرض المملكة وضعه تحت المراقبة والمتابعة، واستمرت عمليات المراقبة لحين رصد شخص آخر من جنسية عربية سيلتقي به لاستلام المواد المخدرة من أجل إعادة تهريبها مرة أخرى خارج المملكة”.

وتابع “أنه وفي موعد ومكان الاستلام والتسليم نُفذت مداهمة نوعية تم خلالها إلقاء القبض على الشخصين وجرى ضبط حقيبة بحوزة الشخص الجنوب أمريكي وبتفتيشها تفتيشا دقيقا عُثر داخلها على ملابس فقط، وبإخضاع الملابس للفحص تبين أن الأنسجة مشبعة بمادة الكوكايين المخدر، والتي كان سيتم تهريبها وإعادة استخلاصها حيث قدرت الكمية بما يزيد على 3 كغم، وما زال التحقيق جاريا في القضية”.