بعد عملية السطو.. بنك الإسكان يطمئن عملاء فرعه في المنارة على ودائعهم

أعلن مصدر مسؤول في بنك الإسكان عن تعرض أحد فروعه (المنارة) صباح اليوم الأحد لحادث سطو من قبل أحد الأشخاص الملثمين بعد دخوله إلى الفرع، واستطاع تحت تهديد السلاح، سرقة مبلغ مالي بحدود عشرة الاف دينار ولاذ بالفرار.

وبين المصدر أنه لم يتعرض أي موظف أو عميل لأي أذى، وتم فورا ومنذ اللحظة الأولى، إبلاغ الأجهزة الأمنية، التي استجابت مشكورة وبسرعة فائقة وبدأت التحقيق في الحادث، مؤكدين ثقة البنك بالأجهزة الأمنية في القبض على الفاعل.

وطمأن البنك عملاءه في فرع المنارة أن جميع المبالغ النقدية في الفروع مؤمنة.

وكان المقدم عامر السرطاوي، الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام قد قال ان بلاغا ورد لرقم الطوارئ الموحد 911 صباح اليوم الاحد، حول دخول شخص مجهول وملثم الى فرع احد البنوك في منطقة جبل المنارة شرق العاصمة.

وأضاف السرطاوي في بيان صحافي، ان الشخص المجهول سلب مبلغا ماليا تحت تهديد السلاح وفر من المكان ،وبوشرت التحقيقات.