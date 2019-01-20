احمد فؤاد الثاني.. ملك مصر “الرضيع” يحتفل في جنيف بزواج ابنته / فيديو

أعلن آخر ملوك مصر أحمد فؤاد الثاني عقد زواج ابنته الأميرة فوزية، على الفرنسي سيلفيان هونودو، في مدينة جنيف السويسرية.

واحتفل أحمد فؤاد الثاني (الابن) بتك المناسبة في منزل الملك السابق أحمد فؤاد الأول (الجد) بمدينة جنيف، وكان من أبرز الحضور ياسمين بنت الأميرة فريال وزوجها، والأميران محمد علي وفخر الدين شقيقا العروس.

وتزوجت الأميرة فوزية (37 عاما)، من الفرنسي سيلفيان هونودو، وهو مسلم الديانة، ويعمل مهندسا بإمارة موناكو الفرنسية، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وولدت الأميرة فوزية في مونت كارلو سنة 1982، لأم فرنسية وهي الابنة الوسطى للملك أحمد فؤاد الثاني، وأصغر حفيدات الملك فاروق الأول.

ويعد أحمد فؤاد الثاني آخر ملوك البلاد، حيث تولى لفترة وجيزة (وهو لا يزال رضيعا) عقب تحرك الضباط الأحرار ومحاصرتهم قصر والده الملك فاروق عام 1952، وطالبوا بتنحيه وتولية ابنه أحمد فؤاد وتعيين وصي على العرش.

وحينها غادر فاروق البلاد على متن مركبه، لكنه اصطحب معه ابنه أحمد فؤاد ما أدى لفراغ في رأس السلطة، تحولت بعده البلاد من الملكية إلى الجمهورية، وتولى مجلس قيادة الثورة تسيير أمور البلاد.