مندوباً عن الملك الرزاز يشارك في قمة بيروت الاقتصادية والاجتماعية

مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، يشارك رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في اعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت، غدا الاحد.

ويلقي رئيس الوزراء كلمة الاردن في القمة، ويركز خلالها على اهمية تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية كعامل اساس في تحقيق الاهداف والتطلعات وخدمة المصالح المشتركة ومواجهة التحديات والظروف الاقتصادية والجيوسياسية الصعبة التي يمر بها عالمنا العربي.

ويضم الوفد الاردني للقمة وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي ووزير الصناعة والتجارة طارق الحموري ومندوب الاردن الدائم لدى جامعة الدول العربية / سفير الاردن في القاهرة علي العايد والسفير الاردني في بيروت نبيل المصاروة.