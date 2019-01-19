لافروف يعلن ان جبهة النصرة تسيطر على 70% من أراضي إدلب وتنتهك نظام المنطقة منزوعة السلاح

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن “جبهة النصرة” تنتهك نظام المنطقة المنزوعة من السلاح في إدلب.

وأشار الوزير إلى أنها تسيطر على 70% من أراضي إدلب على الرغم من الاتفاقات الروسية — التركية، مضيفا “النصرة تنتهك نظام المنطقة منزوعة السلاح في إدلب”.

وأضاف، في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، “الأسلوب الوحيد لمنع ظهور الإرهاب مرة أخرى في سوريا يتمثل في تسليم الأراضي لتسيطر عليها الحكومة”.

وتابع الوزير الروسي “يقلقنا أنه في إدلب على الرغم من الاتفاقات لإنشاء منطقة منزوعة السلاح إلا أن جبهة النصرة تسيطر وتنتهك نظام المنطقة منزوعة السلاح، وقرابة 70% من هذه المنطقة المنزوعة من السلاح يسيطر عليها الإرهابيون ويحاولون من هناك مهاجمة مواقع الجيش السوري والبلدات كما يحاولون تهديد قاعدتنا العسكرية الجوية في حميميم”.