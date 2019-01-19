كاظم الساهر يعلن انه يتشرف باختيار أغنيته “سلام عليك” نشيدًا وطنيًا للعراق

أعرب المطرب العراقي كاظم الساهر امس، عن أمله باختيار أغنيته “سلام عليك” نشيدًا وطنيًا في العراق.

وقال الساهر، في تصريحات نقلها التلفزيون العراقي، إنني “أتشرف بأن تكون أغنية (سلام عليك على رافديك) نشيد العراق الوطني”، مضيفًا “هذا شرف عظيم”.

وشكر الساهر المواطنين العراقيين لدعمهم تلك الأغنية بأن تكون نشيدًا وطنيًا، مضيفًا أن سعادته بذلك لا توصف “وأتمنى أن يتم اختيارها”، فهو يحب ذلك النشيد بشكل كبير.

وقد عاد الجدل مجدَّدًا بشأن النشيد الوطني، مع بدء البرلمان العراقي أعماله التشريعية قبل أشهر، إذ طالب سياسيون وفنانون بتغيير النشيد الحالي “موطني” واعتماد أغنية كاظم الساهر “سلام عليك” بتأييد من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

جدير بالذكر ان النشيد العراقي الحالي قد اختاره الحاكم الأمريكي بول بريمر، بعد سقوط نظام الشهيد صدام حسين 2003، وهو من كلمات الشاعر الفلسطيني، إبراهيم طوقان، وألحان اللبناني محمد فليفل.