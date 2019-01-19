جنرال إسرائيلي يحذر من ان وزارة الحرب وقواعد سلاح الجو واقعة في مرمى صواريخ حزب الله

حذر جنرال إسرائيلي بارز، اليوم السبت، من أن مقر وزارة الحرب في تل أبيب وقواعد سلاح الجو الإسرائيلي ستكون أهدافاً لحزب الله في أيّ مواجهة مقبلة.

وتوقع عاموس يادلين، القائد الأسبق لشعبة العمليات العسكرية “أمان”، في مقابلة مع راديو “أف م 103″، أن يحاول “حزب الله” المس بقواعد سلاح الجو الإسرائيلي، لتقليص دوره في الحرب، إلى جانب ضرب محطات توليد الكهرباء.

وتوقع يادلين أن تتمكن إسرائيل من إسقاط الكثير من الصواريخ التي يفترض أن يطلقها “حزب الله” لأنها “الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك منظومات دفاع جوي قادرة على مواجهة ثلاثة أنماط من الصواريخ”.

واستدرك قائلاً إنه يتوجب على إسرائيل أن تتحوط للمواجهة مع حزب الله، بسبب قابلية المجتمع والاقتصاد الإسرائيلي للتأثر بنتائج الجهد الحربي لهذا الحزب، منوهاً إلى أنه يتوجب على كل من هيئة أركان الجيش والمجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الشأن.