جراهام يؤكد ان علاقات أمريكا والسعودية لن تتقدم لحين التعامل مع ولي العهد السعودي

قال السناتور الجمهوري الأمريكي لينزي جراهام اليوم السبت إن العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية لا يمكن أن تتقدم لحين ”التعامل“ مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، دون أن يوضح ما يقصد.

وكان جراهام يتحدث في أنقرة بعد يوم من لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال جراهام أيضا إن الكونجرس سيعيد فرض عقوبات على الضالعين في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال جراهام ”العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية لا يمكن أن تتقدم إلى حين التعامل مع ولي العهد محمد بن سلمان“.

وكان خاشقجي صحفيا سعوديا بارزا مقيما في الولايات المتحدة يكتب مقالات لصحيفة واشنطن بوست. وقُتل في القنصلية السعودية في اسطنبول في شهر أكتوبر تشرين الأول.

ونفت الرياض في بادئ الأمر علمها باختفاء خاشقجي ثم قدمت روايات متناقضة شملت قتله في عملية خرجت عن مسارها.

وقال مسؤولون سعوديون إن ولي العهد لم يكن يعرف شيئا عن الجريمة. وقالت السعودية العام الماضي إن 21 سعوديا احتجزوا على صلة بقضية خاشقجي، أحيل منهم 11 للمحاكمة بعد توجيه اتهامات لهم.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 مسؤولا سعوديا في نوفمبر/ تشرين الثاني لدورهم في مقتل خاشقجي.

وصوت مجلس الشيوخ في ديسمبر كانون الأول على المضي قدما في قرار إنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن وتعهد النواب بالعمل على فرض عقوبات على المملكة في العام الجديد.