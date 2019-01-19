ترامب يهدد بالانسحاب من حلف الاطلسي "الناتو" ولكنه يعمل على تعزيز التواجد العسكري الامريكي في العراق والاردن
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جرينتش+2 04:29
بعد تكرر اخطائها.. فندق ياباني يطرد نصف الروبوتات العاملة لديه

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