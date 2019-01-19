بعد تكاثر اخطارها.. المواطنون في معان يطالبون بإزالة الأنقاض داخل الأحياء

طالب مواطنون في معان بلدية معان الكبرى والمؤسسات ذات العلاقة بالعمل على إزالة الأنقاض ومخلفات البناء في الساحات والمواقع العامة والطريق التنموي والتي تؤدي إلى الأضرار بالبيئة العامة وتتسبب بمخاطر على السائقين.

وشكا مواطنون لـــ (بترا) اليوم السبت، من وجود كميات كبيرة من الأنقاض ومخلفات عمليات هدم الأبنية في الساحات المجاورة لدوار العقبة والتي تشكل مكرهة صحية للأحياء المحيطة، مطالبين بالعمل على إزالتها وتنظيف تلك الساحات وصولا إلى بيئة نظيفة وآمنة.

وبينوا أن ظاهرة إلقاء الأنقاض ومخلفات البناء ومخلفات تصنيع الحجر على جوانب الطرق الرئيسة أصبحت ظاهرة متزايدة في الآونة الأخيرة وتشكل مخاطر على السكان إلى جانب مخاطرها تجاه المركبات والشاحنات العابرة على الطريق التنموي باتجاه السعودية.

من جهته، اوضح مدير بلدية معان شاهر كريشان أن البلدية ستعمل على إزالة الأنقاض في الساحات المجاورة لدوار العقبة، مضيفا أنها ستنظم حملة خاصة لتلك المنطقة.

وبين أن مشكلة إلقاء الأنقاض والمخلفات على جوانب الطريق التنموي وقرب المنطقة الحرفية بحاجة إلى تضافر الجهود من قبل البلدية والخدمات المشتركة ومديرية أشغال معان، لافتا إلى أن تلك الظاهرة تشكل تحديا حقيقيا للمؤسسات الخدمية بسبب اتساع المنطقة وعدم إمكانية مراقبة المخالفين على تلك الطريق والذين غالبا ما يلقون تلك المخلفات في ساعات متأخرة من الليل.

ودعا كريشان المواطنين إلى مزيد من التعاون مع البلدية وإبلاغها عن المركبات والقلابات المخالفة التي تقوم بإلقاء الأنقاض ومخلفات البناء على جوانب الطرق، مؤكدا حرص البلدية على متابعة تلك القضايا وصولا لبيئة صحية آمنة للسكان.