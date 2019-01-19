القبض على مروجي مخدرات وضبط أسلحة بعمان والمحافظات

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات ومن خلال واجباتهم اليومية والمستمرة لملاحقة وضبط كافة اشكال التعامل مع المواد المخدرة فقد تمكنوا خلال الايام الماضية من ضبط عدد من قضايا بيع وترويج وتعاطي المواد المخدرة في مختلف محافظات المملكة وكانت أولى تلك القضايا في جنوب العاصمة بعد معلومات وردت حول احد الأشخاص من مروجي المواد المخدرة وبحوزته كمية من تلك المواد والأسلحة النارية حيث تمت متابعته وتحديد مكان تواجده داخل احد المنازل جنوب العاصمة وجرت مداهمته والقي القبض عليه وبرفقته ثلاثة أشخاص آخرين وضبط بحوزتهم داخل المنزل بعد تفتيشه حوالي ١٠٠٠ حبة من حبوب الترامال والكبتاجون المخدرة وثمانية أسلحة نارية ومجموعة من الذخيرة.

كما وتعاملت كوادر إدارة مكافحة المخدرات مع ثلاث قضايا جنوب العاصمة القت القبض خلال الأولى على اثنين من مروجي المواد المخدرة داخل أحد المنازل في منطقة ضاحية الياسمين وبحوزتهما ما يقارب ٥٠٠ حبة من حبوب الكبتاجون والترامال المخدرة وقطعة من مادة الحشيش المخدر، وفي القضية الثانية القي القبض على اثنين آخرين من متعاطي المواد المخدرة في منطقة ضاحية الحاج حسن وبحوزتهما ربع كف من مادة الحشيش المخدرة وكمية من حبوب الترامال المخدرة، وفي القضية الثالثة القي القبض على ثلاثة أشخاص داخل مركبة في منطقة وادي السير وبحوزتهم ثلاث كفوف من مادة الحشيش المخدر وسلاح ناري ومبلغ مالي وكميات أخرى من مادة الحشيش المخدرة المعدة للبيع.

وفي العاصمة كذلك تم كشف ثلاث محاولات منفصلة لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدرة إلى خارج اراضي المملكة عن طريق ارسالها كطرود عبر احدى شركات الشحن داخل أكياس من القهوة حيث القي القبض على اثنين فيما زال البحث جاريا عن المتورط الثالث ، كما وتم ضبط الكميات من مادة الحشيش المخدرة قبل ان يتم شحنها.

كما والقي القبض على اثنين داخل أحد المنازل في منطقة أبو علندا وبحوزتهما كمية من الحبوب المخدرة مختلفة الأنواع ومروج آخر القي القبض عليه في الشميساني وسط العاصمة وبحوزته كمية من حبوب الكبتاجون المخدرة.

اما في محافظة مادبا فقد جرت مداهمة منزل احد مروجي المواد المخدرة والقي القبض عليه وبحوزته ٢٠ ألف حبة كبتاجون مخدرة، في حين وردت معلومات حول مروج آخر كان يقوم ببيع المواد المخدرة في منطقة ماعين حيث تحركت قوة أمنية من مكافحة المخدرات والقي القبض عليه في الوقت الذي حضر ثلاثة أشخاص وحاولوا الاعتداء على أفراد القوة ومساعدته على الفرار إلا انه تمت السيطرة على اثنين منهم فيما لاذ الثالث بالفرار ومتابعته ما زالت مستمرة.

وفي محافظة المفرق القي القبض على شخص داخل منزله وضبط بحوزته ٣ آلاف حبة مخدرة وتبين ان بحقه طلبين، كما والقي القبض على اثنين اخرين ضمن قضيتين منفصلتين اثناء مغادرتهما الى خارج اراضي المملكة بواسطة مركبتي شحن عبر مركز حدود العمري وضبط بحوزتهما كمية من الحبوب المخدرة.

وفي منطقة الشونة الجنوبية اشتبهت كوادر مكافحة المخدرات باحدى المركبات وبداخلها شخصان وبتفتيشهما ضبط بحوزتهما سلاحان ناريان، والقي القبض على اخر في ذات المنطقة من جنسية آسيوية متلبسا ببيع الحبوب المخدرة، كما والقي القبض على مطلوب بحقه ١٠ طلبات في قضايا المخدرات والسرقات غرب مدينة اربد.

وفي الزرقاء القي القبض على سبعة من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة أربعة منهم من جنسية عربية بعد عدة مداهمات لاماكن تواجدهم وضبطت بحوزتهم كميات متفرقة من تلك المواد. والقي القبض على شخص قام بوضع كمية من المواد المخدرة داخل منزل شخص آخر في منطقة البتراوي لتوريطه بالقضية إلا أن مجريات التحقيق كشفت زيف البلاغ المقدم بحقه.

وضمن حملة أمنية شاملة على مروجي ومتعاطي المواد المخدرة في محافظة العقبة القي القبض على سبعة أشخاص وضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة.