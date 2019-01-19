السفارة الكويتية تتابع حادثة مقتل مواطن كويتي في عمان

عمانـ (بترا)

عثر، اليوم السبت، على جثة شخص داخل مبنى قيد الإنشاء في منطقة دير غبار بالعاصمة عمان، تبين لاحقا انها تعود لمواطن كويتي.

وقال الناطق باسم مديرية الامن العام المقدم عامر السرطاوي في بيان، ان العاملين في مديرية شرطة جنوب عمان تلقوا بلاغا بوجود جثة لشخص في المبنى وعند التحرك للمكان تبين انها تعود لشخص من جنسية عربية، وبعد الكشف عليها من المدعي العام والطبيب الشرعي، قرر تحويلها للمركز الوطني للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

من جانبه، أكد سفير دولة الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني أن السفارة تتابع منذ صباح اليوم حادثة وفاة مواطن كويتي من مواليد 1992 بعد أن تم ابلاغ السفارة من الأجهزة الأمنية الأردنية بوجود جثمانه في بناء قيد الانشاء في عمان.

ولفت الديحاني في بيان صحفي إلى أن هناك متابعة حثيثة من السفارة مع السلطات الأمنية، مبينا أنه تم التواصل مع وزير الداخلية سمير المبيضين الذي أبدى كل اهتمام بمتابعة الحادثة والتحقيق فيها.

واشاد بجهود الأجهزة الأمنية الأردنية التي “بذلتها وتبذلها للوقوف على تفاصيل الوفاة، مؤكدا حرص السفارة وبتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ونائب وزير الخارجية على المتابعة للوصول إلى الأدلة والإثباتات التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية الاردنية.

