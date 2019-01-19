الأوروبيون يعزفون عن المشاركة في قمة “وارسو” ضد ايران

أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن بعض الدول الأوروبية تتجه إلى عدم المشاركة في قمة وارسو ضد إيران.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، ودول أوروبية لن يشاركوا بسبب عدم وضوح الأهداف من القمة.

وقالت الصحيفة إن الأوروبيين لن يشاركوا بسبب اختيار واشنطن، وارسو، مكاناً لإنعقاد القمة، كمحاولة لشق الصف الأوروبي”، وذلك بحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر أوروبية، مشيرة إلى أن “الاتحاد الأوروبي لن ينضم الى تحالف ضد ايران”.

وكانت إيران قد علقت على القمة على لسان وزير خارجيتها، محمد جواد ظريف، الذي غرّد على “تويتر”، قائلاً : “المشاركون في آخر الاجتماعات المناهضة لإيران إما ماتوا أو فضحوا أو همشوا”، وأضاف “الحكومة البولندية غير قادرة على إزالة وصمة العار هذه، فبينما إيران هي التي أنقذت البولنديين في الحرب العالمية الثانية، باتت بصدد استضافة مسرحية يائسة لمناهضي إيران”.