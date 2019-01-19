اعتباراً من بعد غد.. نقابة المعلمين تقرر عرض جداول الناخبين الاولية

جاء في إعلان صادر عن نقابة المعلمين الأردنيين انه التزامًا بالمدة القانونية للعملية الانتخابية، فقد قرر رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات نقابة المعلمين للدورة الرابعة 2019 عرض جداول الناخبين الأولية، اعتبارا من صباح يوم الاثنين المقبل، ولمدة ثلاثة أيام في مراكز مديريات التربية والتعليم ومقار عمل اللجنة المركزية في المحافظات وعلى الموقع الرسمي لنقابة المعلمين الأردنيين.

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