في جمعة "بالوحدة نحقق الانتصار".. 30 إصابة باعتداءات الاحتلال اليوم على متظاهري مسيرة العودة شرق قطاع غزة
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هيئة النزاهة تنفي علاقتها بكتاب منسوب لها بحق احد النواب وموجه لرئيس الوزراء

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