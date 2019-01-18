عدد جديد من مجلة ” الاصلاح “

عرعرة – من شاكر فريد حسن

صدر العدد العاشر ( المجلد السابع، كانون الثاني ) من مجلة ” الاصلاح ” الثقافية الشهرية المستقلة، التي يرأس تحريرها الاستاذ مفيد صيداوي، وتصدر عن دار ” الأماني ” للطباعة والنشر في قرية عرعرة- المثلث.

كلمة العدد ” العروى الوثقى ” تتحدث عن ثلاثة من الأدباء الذين ودعناهم في اواخر سنة ٢٠١٨، وهم: حسين عبد الرازق( مصر )، ( البروفيسور بطرس أبو منة ( حيفا ) ، و عاموس عوز ( تل – أبيب ).

ويضم العدد مقالات ومعالجات نقدية ونصوص ابداعية ساهم فيها الأديب فتحي فوراني عن ذكريات من الزمن الجميل، ونداء دعّاس مراد حوار بين عاشقين، ود. دافيد يحزكيل في سؤال: من الذي امر ابراهيم عليه السلام بأن يضحّي بهٍ من أبنائه؟؟!، ومحمود خبزنا عن الواقع المؤلم والمحزن للعرب وللمسلمين، والاستاذ سعود خليفة في و

بحكم وأقوال مأثورة، وحسني حسن بيادسة عن اعراس أيام زمان في باقة الغربية وزميلاتها في منطقة الشعراوية، وعلي هيبي من ذاكرتي عن اولاد صفّي، ود. رقية زيدان من أدب السيرة الذاتية، واحمد صالح جربوني لقطات من الذاكرة، والشيخ غسان الحاج يحيى متابعة نقدية حول كتاب معارك فاصلة في التاريخ الاسلامي لسهيل عيساوي، وعبد الرحيم الشيخ يوسف جولات في بساتين بنت عدنان، ويحيى يخلف ثراء النص وشيء من الذكريات، وعمر سعدي عن المجاهد خليل محمد عيسى، وحسين مهنا في عين الهدهد عن النجومية.

وفي العدد أيضًا قصيدة ” لمن هذا العواء” لهاشم ذياب، وقصة قصيرة ليوسف جمّال بعنوان ” انه هناك .. تحت البلوطة، وقصة للصغار والفتيان لعدلي شبيطة، بالاضافة الى رسائل ثقافية من الناصرة والطيرة وباقة الغربية واورنيم، وزاوية خالدون في الذاكرة عن المرحوم هاشم عبد الرزاق شامية، والزوايا الثابتة ” رحيق الكتب “، و ” نافذة على الشعر العبري الحديث “، و ” نافذة على الأدب العالمي “.

أما ضيف العدد فهو الاستاذ مصطفى مُرّة معلم العلوم والتكنولوجيا بمدرسة طه حسين الابتدائية في عرعرة- المثلث، فضلًا عن تقارير ثقافية ومواد أخرى متنوعة.