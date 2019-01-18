اقارب متوفى يقدمون على اشعال اطارات بالشارع العام في دير علا



عمان ـ (بترا)

اقدم اقارب شخص عثر على جثته داخل بركة مائية زراعية في منطقة دير علا على اشعال اطارات بالشارع العام ومحاولة الاعتداء على المركز الامني ورشقه بالحجارة مما دفع مرتبات المركز لاستخدام القوة اللازمة وتفريقهم بالغاز المسيل للدموع .

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي أن الشخص المتوفى اقدم في الخامس من الشهر الحالي على اطلاق عيارات نارية باتجاه قوة امنية من مرتب مركز أمن دير علا في مديرية شرطة غرب البلقاء اثناء قيامها باحدى الواجبات حيث كان يستقل مركبة ولاذ حينها بالفرار.

واضاف في بيان اليوم انه تم التعرف على هوية الشخص وتبين أن بحقه طلبات امنية ، ولم يتم القبض عليه كونه توارى عن الأنظار , مشيرا الى انه ومن خلال المتابعة وجمع المعلومات تبين تواجد المطلوب في منزله حيث توجهت مساء الأربعاء الماضي في 16 من الشهر الحالي قوة من مركز أمن دير علا الى منزل هذا المطلوب لتفتيشه وإلقاء القبض عليه لكونه مطلوب بعدة طلبات عدا اطلاق النار على قوة الأمن العام، حيث لاذ بالفرار في حينها عدد من الاشخاص من المنزل وعند تفتيش المنزل وجد شقيق ذلك المطلوب وعند سؤاله عن مكان شقيقه افاد ان شقيقه غير موجود في المنزل وانه في منطقة الكريمة، مما دفع القوة لمغادرة المكان في حينها .

وتابع الناطق الإعلامي أن ذوي ذلك الشخص المطلوب ابلغوا في اليوم التالي عن فقدانه والاشتباه بسقوطه في بركة مائية زراعية مجاورة لمنزله وجرى البحث داخل البركة بمساعدة كوادر الدفاع المدني حيث عثر على جثة تبين أنها لذات الشخص المطلوب، وجرى إبلاغ المدعي العام وكشف الطبيب الشرعي على الجثة وجرى تحويلها للطب الشرعي في مستشفى السلط لبيان سبب الوفاة.