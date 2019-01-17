مصطفى الفقي يصف عمر سليمان بـ “الصندوق الاسود” ويكشف حقيقة استخلاف جمال مبارك لوالده/ فيديو

كشف مدير مكتبة الإسكندرية مصطفى الفقي عن حقيقة لم يعرفها الرأي العام عن جمال مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، تجسدت في باريس.

وأشار الفقي إلى أنه رافق جمال مبارك في زيارة لباريس، وأن الرئيس الفرنسي استقبله بحفاوة بالغة، وكأنه كان يتعامل معه على أنه رئيس مصر القادم.

وأضاف الفقي في حوار متلفز: “الرئيس مبارك اتصل بي تليفونيا وقال لي ما هي حكاية التوريث هذه، فأجبته: توريث إيه؟ فقال لي: “ما يتردد أن جمال سوف يتولى الحكم بعدي، هذا ليس صحيحا هو إحنا فين؟!”.

وشدد الفقي على أن الرئيس الأسبق مبارك ونجله وزوجته لم يتحدثوا نهائيا عن التوريث، وأي محاولة للحديث مع جمال مبارك عن التوريث، حتى في الغرف المغلقة كان يتجاوزها ولا يجيب عليها، لكن الواقع على الأرض كان يثبت عكس ذلك، موضحا أن خروج جمال مبارك، للتجول مع الوزراء على المستوى المحلي، كان يمثل التمهيد للتوريث، وأضاف: “أنا شخصيا كنت بتعامل مع جمال مبارك على أنه الرئيس القادم”.

وفي ما يتعلق باللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق، فقد وصفه مدير مكتبة الإسكندرية بـ”الصندوق الأسود” الذي يحتوي على كل أسرار التعامل المصري مع دول الجوار، وكان يعلم كثيرا من الأسرار التي لا تتاح لغيره، وكان رجلا رشيدا عاقلا فيه قدر كبير من الحنكة والبساطة في التعامل مع الناس.