دواء ثوري.. لاصقة مطورة تغني النساء عن حبوب منع الحمل

طور باحثون لاصقة صغيرة مبطنة بإبر ميكروية قابلة للتحلل الحيوي، تحتوي على هرمون منع الحمل “ليفونورغيستريل”، ويمكن أن تحل مكان الأقراص وتستخدم مرة واحدة في الشهر.

وأظهرت التجارب الأولية على الفئران، التي وُصفت في دراسة جديدة، أن الإبر التي تنفصل عن اللاصقة بعد ثوان لتذوب تحت سطح الجلد وتحرر الدواء، نجحت في تعزيز مستويات الهرمونات اللازمة لمنع الحمل.

ويقول باحثو معهد جورجيا للتكنولوجيا، إن هذه الطريقة يمكن أن تحدث تغييرا في قواعد اللعبة بالنسبة للنساء في البلدان النامية، حيث يصعب الحصول على وسائل منع الحمل طويلة المفعول، فالوصول إلى الأطباء محدود.

وأثبتت الإبر الميكروية القابلة للذوبان أنها فعالة وآمنة في الدراسات السابقة. وفي عام 2017، أظهر علماء جامعة Emory أن اللاصقة يمكن أن تسرع إطلاق الدواء في الجسم.

والآن، طور مهندسو الجزيئات الحيوية في معهد جورجيا للتكنولوجيا، تقنية لاستخدام الأسلوب نفسه لإطلاق عقار منع الحمل ببطء، بحيث تستمر آثاره لمدة شهر كامل.

وصُنعت البوليمرات القابلة للتحلل البيولوجي، المستخدمة في تركيب الإبر الميكروية، من مواد الغرز القابلة للذوبان نفسها (حمض اللاكتيك-غليكوليك).

وصاغ الباحث، ووي لي، فقاعات هواء صغيرة في الجزء العلوي من الإبر الميكروية، حيث يوجد ضعف بنيوي، وبالتالي يمكن دفع الإبر من خلال الطبقة العليا من الجلد، ويمكن التخلص من اللاصقة لتقوم الإبر بعملها.

وحتى الآن، لم يثبت الفريق أن هذه الطريقة يمكن أن تمنع الحمل. وتبين خطوتهم الأولى، الموصوفة في ورقة بحثية، أن لاصقة واحدة يمكن أن تحافظ على مستويات الليفونورغيستريل لدى الفئران لمدة شهر كامل.

وفي غضون العامين المقبلين، يأمل فريق البحث في إجراء تجارب سريرية على البشر.