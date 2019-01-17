المسرحية المصرية “الطوق والاسورة” تفوز بجائزة مهرجان المسرح العربي

فاز العرض المصري (الطوق والاسورة) لفرقة مسرح الطليعة بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل في الدورة الحادية عشرة لمهرجان المسرح العربي التي أسدل الستار عليها مساء امس الأربعاء في القاهرة.

العرض من إعداد سامح مهران عن رواية للكاتب الراحل يحيى الطاهر عبد الله وإخراج ناصر عبد المنعم وبطولة فاطمة محمد علي ومارتينا عادل وأشرف شكري وأحمد طارق ومحمود الزيات وشريف القزاز وشبراوي محمد ومحمد حسيب وسارة عادل.

وهذا هو أول عرض مصري يفوز بالجائزة التي تبلغ قيمتها 100 ألف درهم إماراتي (نحو 27 ألف دولار) وتحمل اسم الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة منذ اطلاق المهرجان في 2009.

وتشمل الجائزة عرض المسرحية في افتتاح (أيام الشارقة المسرحية) التي تقام سنويا في دولة الإمارات في مارس آذار.

وقال الجزائري عمر فطموش رئيس لجنة تحكيم الجائزة التي تنافست عليها هذا العام ثمانية عروض عند إعلان النتيجة بدار الأوبرا المصرية ”عقدت لجنة التحكيم جلسات نقاشية معمقة بعد كل عرض، وناقشت كافة التفاصيل الفنية للوصول إلى حكم كامل وشامل“.

وأضاف ”رأت اللجنة وصول أربعة عروض لحالة التنافس النهائي، وهي وفقا لجدول العرض بالمهرجان.. ’الطوق والاسورة‘ من مصر و‘ذاكرة قصيرة‘ من تونس و‘المجنون‘ من الإمارات و‘الرحمة‘ من الكويت، وذهبت الجائزة إلى العرض مصري“.

واستضافت القاهرة الدورة الحادية عشرة من مهرجان المسرح العربي في الفترة من 10 إلى 16 يناير / كانون الثاني بمشاركة 27 عرضا ونحو 650 مسرحيا من مختلف الدول العربية.

وفي كلمته بحفل الختام قال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله إن الدورة الثانية عشرة في 2020 ستقام بالعاصمة الأردنية عمان.