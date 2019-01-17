استمرار تأثير الموجة الباردة على المملكة طوال اليوم الخميس مع تشكل الانجماد ليلاً قبل بدء ارتفاع درجات الحرارة غداً الجمعة

تبقى المملكة طوال اليوم الخميس تحت تاثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة جدا، والأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة مع توقع سقوط زخات متفرقة من المطر، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح الباكر لتساقط زخات خفيفة من الثلج فوق قمم الجبال العالية. والرياح شمالية غربية نشطة السرعة، تثير الغبار في المناطق الصحراوية، بحسب دائرة الارصاد الجويــة.

ويميل الجو ساعات الليل الى الاستقرار بمشيئة الله، حيث تضعف فرصة هطول المطر وتخف سرعة الرياح، وتسود أجواء باردة جدا وغائمة جزئيا ، وتتحول الرياح الى غربية معتدلة السرعة، ويتشكل الانجماد اثناء الليل في العديد من المناطق باستثناء الأغوار والعقبة والبحر الميت.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجويــة، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة غدا الجمعة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً، وباردة بوجه عام. والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة يوم السبت مع بقاء الأجواء باردة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 7 – 1 درجة مئوية، والمناطق الشمالية 8 – 3، والمناطق الجنوبية 5 – 0، فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 17 والصغرى 10 درجات مئوية.

ويشار بهذا الخصوص الى ان مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى عبد ربه البزايعة قد تفقد، الليلة الماضية، عددا من مرتبات الدفاع المدني أثناء قيامهم بواجباتهم الإنسانية خلال الظروف الجوية السائدة.

وأكد اللواء البزايعة الدور الإنساني الذي يضطلع به جهاز الدفاع المدني من خلال ما أُنيط به من واجباتٍ عديدة تصب جميعها في توفير أعلى درجات الحماية والسلامة لأبناء الوطن وممتلكاتهم وصون المقدرات الوطنية من شتى المخاطر.

ودعا إلى ضرورة تقديم العون والمساعدة للمواطنين وعلى مدار الساعة في ظل الظروف الجوية الحالية.