وزارة الخارجية تدين الهجوم الارهابي في نيروبي وتعلن سلامة الجالية الاردنية

اكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم الاربعاء، ان السفارة الاردنية في نيروبي تواصت مع الجالية الاردنية هناك وان جميع الرعايا الاردنيين بخير، ولم يصب اي منهم بأذى نتيجة الهجوم الارهابي الذي استهدف فندقًا في العاصمة نيروبي امس.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة ان مركز عمليات الوزارة تابع منذ وقوع الهجوم الارهابي وبالتنسيق مع السفارة الاردنية في نيروبي، وتبين عدم وجود اردنيين ضمن الضحايا والاصابات.

واهاب القضاة بالمواطنين الأردنيين المتواجدين في نيروبي توخي الحيطة والحذر في تنقلاتهم.

هذا وقد ادان وزير الخارجية ايمن الصفدي امس الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في العاصمة الكينية نيروبي واسفر عن مقتل اكثر من خمسة عشر شخصا.

وقال الصفدي في تغريدة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” امس “‏ندين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الهمجي في نيروبي. رحم الله الضحايا ومنّ على الجرحى بالشفاء. ونقدّم أحر مشاعر العزاء إلى ذوي الضحايا والحكومة الكينية. الاٍرهاب شر يجب استمرار تكاتف جميع الجهود لدحره.”