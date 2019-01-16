صفحة ناصعة من التاريخ.. قصة 16 ساعة استغرقتها في بيت ريفي معزول زيارة جمال عبد الناصر السرية لموسكو/ فيديو
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جرينتش+2 04:29
الخارجية السورية ترفض لغة اردوغان الاحتلالية وتؤكد تمسكها بالدفاع عن شعبها وحرمة أراضيها

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