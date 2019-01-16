البرلمان البريطاني يرفض باغلبية ساحقة اتفاق بريكست لمغادرة الاتحاد الاوربي، والمعارضة تدعو لاسقاط الحكومة

صوت النواب البريطانيون بغالبية ساحقة امس الثلاثاء على رفض اتفاق بريكست الذي توصلت إليه لندن مع بروكسل في تصويت تاريخي يترك مصير الخروج من الاتحاد معلقاً.

ورفض النواب في مجلس العموم بغالبية 432 صوتا مقابل 202 الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.

وبعد قرار الرفض الكبير، قدم زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن امس الثلاثاء مذكرة لحجب الثقة عن حكومة تيريزا ماي.

وقال “قدمت اقتراحا بحجب الثقة عن هذه الحكومة”، واصفا هزيمة الحكومة بأنها “كارثية” استنادا الى نتيجة التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وفي محاولة أخيرة لإنقاذ خطتها لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد نحو خمسة عقود، قالت ماي للنواب أن الواجب يفرض عليهم تطبيق ما صوت من أجله البريطانيون في استفتاء 2016.

وأكدت “أعتقد أن الواجب يفرض علينا تطبيق القرار الديموقراطي للشعب البريطاني”، محذّرة النواب من أن الاتحاد الأوروبي لن يعرض “اتفاقا بديلا”.

واضافت ان “المسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد منا في هذا التوقيت كبيرة جدا، لأنه قرار تاريخي سيحدد مستقبل بلادنا لأجيال”.

وقبل نحو الشهرين من موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس، لا تزال بريطانيا منقسمة بشدة بشأن ما يجب أن يحدث لاحقاً، والشيء الوحيد الذي سيكون مفاجئا في التصويت هو مدى هزيمة ماي.

والنسبة التي ستخسر فيها ماي التصويت يمكن أن تحدد ما إذا كانت ستجرب مرة أخرى أو ستخسر منصبها أو تؤخر البريكست – أو حتى ما إذا كانت بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي.